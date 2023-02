Bei Fastnachtsveranstaltungen sind am Wochenende in Kronau und Bad Schönborn Fastnachter Opfer von Raubüberfällen geworden. In Bruchsal dagegen sind die Täter verkleidet.

Da war die gute Stimmung schnell dahin. Im Umfeld von Fastnachtsveranstaltungen ist es am Wochenende im nördlichen Landkreis zu Raubüberfällen gekommen. In drei Fällen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Tatort Kronau: Dort haben sich nach Angaben der Polizei am frühen Samstag- und Sonntagmorgen ein vollendeter und ein versuchter Raub ereignet. An beiden Tagen wurde in der Gemeinde Fastnacht gefeiert. Bei den Überfällen wurden zwei 33- und 26-jährige Männer von bislang unbekannten Tätern verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im ersten Fall geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter ihr 33-jähriges Opfer am Samstagmorgen gegen 1 Uhr vor der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße zunächst zusammengeschlagen haben. Im Anschluss flohen sie mit seinem Handy und seinem Geldbeutel. Der Geschädigte verlor offenbar zwischendurch sein Bewusstsein. Er wies mehrere Verletzungen auf und war laut Polizei nicht unerheblich alkoholisiert.

Zweiter Fall in Kronau: Heftige Gegenwehr hilft

Ein weiterer Fall in Kronau ereignete sich am Sonntagmorgen, ebenfalls in der Nähe der Mehrzweckhalle. Ein 26-Jähriger wurde dabei gegen 3.25 Uhr beim Zigaretten kaufen von einem unbekannten Mann nach Bargeld gefragt. Als das Opfer verneinte, schlug ihm der Angreifer offenbar ins Gesicht.

Anschließend gingen wohl weitere Täter auf den Geschädigten los, so die Mitteilung der Polizei. Da sich der 26-Jährige heftig wehrte und ihm Passanten zu Hilfe kamen, flohen die Angreifer ohne Beute in Richtung Bahnhof Kronau. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Flucht am Bahnhof: GPS im Tablet führt zum Täter

Vom Bahnhof Bad Schönborn-Kronau flüchtete ein mutmaßlicher Täter, der inzwischen festgenommen wurde. Die Tat hatte sich nach Angaben der Polizei auf einer S-Bahn-Fahrt von Mannheim in Richtung Karlsruhe ereignet.

Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagmorgen in einer Straßenbahn einer Geschädigten ein Tablet aus den Händen gerissen zu haben. Er floh an der Haltestelle Bad Schönborn-Kronau.

Die Besitzerin brachte den Raub bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof zur Anzeige. Dank der GPS-Ortung des Tablets konnte der Tatverdächtige in Heidelberg festgenommen werden.

Täter greift Mann im Mingolsheimer Kurpark an

Tatort Bad Schönborn: Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonntagabend im Kurpark des Bad Schönborner Ortsteils Mingolsheim Opfer eines Raubs. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Gegen 19:30 Uhr befand sich das spätere Tatopfer von einer Faschingsveranstaltung kommend zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Im Kurpark kam dem 53-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen und rempelte ihn unvermittelt so heftig an, dass er zu Fall kam.

Dabei riss der Täter seinem Opfer ein hochwertiges Smartphone aus den Händen und ergriff die Flucht. Beim Versuch, den Räuber zu verfolgen, stürzte der Überfallene erneut zu Boden und verletzte sich an Gesicht und Knien.

Bruchsaler Fall: Räuber sind als Fastnachter verkleidet

Der jüngste Raubüberfall beschäftigt die Polizei in Bruchsal. Kurios: Die Räuber sind dabei selbst als Fastnachter unterwegs. Beide Angreifer sollen Narrenkostüme in den Farben Schwarz, Weiß und Grau getragen haben, so die Aussage des Geschädigten. Der 63-Jährige traf nach Polizeiangaben gegen 4 Uhr am frühen Montagmorgen an der Kreuzung Kegelstraße/Zwerchstraße auf die Täter.

Während einer der Täter den Geschädigten von hinten packte, versetzte ihm der andere einen Schlag ins Gesicht und forderte Bargeld. Der 63-Jährige riss sich los. Als er seine Brille aufheben wollte, stieß ihn einer der Männer zu Boden. Anschließend flüchteten die Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung John-Bopp-Straße. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.