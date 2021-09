Betrunkener Autofahrer in Kronau mit zwei Promille erwischt

Alkoholisiert am Steuer

Die Funkstreife des Polizeireviers Bad Schönborn hat am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer in Kronau angehalten. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, fuhr der Mann den Beamten gegen 22.30 Uhr auf der Straße „Im Althäuser“ entgegen, als er anschließend an einem Grundstück anhielt und schwankend sein Fahrzeug verließ.

Der 53-Jährige wurde umgehend von der Polizei kontrolliert und einem Alkoholtest unterzogen, welcher einen Wert von fast zwei Promille ergab. Der Autofahrer folgte den Beamten aufgrund einer Blutentnahme zum Revier und musste zudem seinen Führerschein abgeben.