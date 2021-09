Autofahrer missachtet rote Ampel in Kronau – Kradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Kronau ist am Samstagnachmittag ein 71-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war trotz roter Ampel in die Kreuzung gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Samstagnachmittag der 78 Jahre alte Fahrer eine Wohnwagengespanns von der A5-Ausfahrt Kronau kommend auf der L555 in Richtung Kronau. An der Kreuzung mit der Kirrlacher Straße (K 3522) ordnete sich der Fahrer zunächst auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Kronau ein.

Kurz vor der Kreuzung wechselte er jedoch zurück auf die Geradeausspur und fuhr trotz roter Ampel für seine Fahrrichtung auf die Kreuzung. Ein 71-jähriger Kradfahrer, der von Kronau kommend die Kreuzung in Richtung Ubstadt-Weiher überqueren wollte, prallte in die Seite des Wohnwagen und stürzte.

Bei dem Unfall zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.