Giulio liebt Zeichentrickfilme und die Zeit in seinem Kindergarten „Merlin“ in Bruchsal. Noch vor sechs Wochen konnte er dort auch mit seinen Freunden herumlaufen und spielen. Von einem auf den anderen Tag war das jedoch vorbei. Seitdem kann er nur noch auf dem Bauch liegen. Giulio ist sechs Jahre alt und leidet an NBIA PKAN, einem selten auftretenden Gendefekt, „der das zentrale Nervensystem betrifft. In Deutschland sind nur 40 Fälle bekannt“, erklärt seine Mama Melanie Bianchi.

Giulio leidet an Spasmen, Krämpfen und Bewegungsstörungen

NBIA PKAN steht für Pantothenat-Kinase-assoziierte Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn. Sie löst einen Dopaminmangel aus, sodass die Gehirnzellen keine Energie mehr erhalten und die Kommunikation zwischen den Zellen gestört ist.

Das Gehirn sendet Fehlreize, es komme zu einer „Kaskade an Fehlern“, was wiederum zu Dystonien, also Bewegungsstörungen, Spasmen und Krämpfen führe. „Das ist sehr belastend und schmerzhaft für ihn, denn er ist kognitiv nicht eingeschränkt, nimmt alles wahr und versteht ja, was um ihn herum vorgeht“, sagt Melanie Bianchi.

Giulio versteht alles, was um ihn herum vorgeht Melanie Bianchi

Mutter

Noch gibt es keine Heilung für Giulio

Schon vom ersten Tag nach seiner Geburt sei klar gewesen, dass etwas nicht stimmt. Er sei in seiner Entwicklung rund neun Monate später dran als Gleichaltrige. Diagnostiziert wurde NBIA PKAN als Giulio zweieinhalb Jahre alt war. Die Eltern wissen, dass es keine Heilung und auch derzeit noch kein Medikament gibt, und sie tun alles, um ihrem Sohn das Leben erträglicher zu machen. Mittel gegen die Schmerzen und zur Muskelentspannung, Physio- und Osteopathie, Reittherapie zahlen sie aus eigener Tasche.

Melanie Bianchi ist rund um die Uhr für Giulio da, vor allem jetzt nach diesem plötzlichen Schub. Normalerweise schreite die Erkrankung langsamer voran, weiß die 37-jährige Kronauerin. Die Ärzte vermuten, dass ein Infekt die Verschlimmerung ausgelöst hat. Für sie, ihren Mann Tony und ihren ältesten Sohn, den achtjährigen Leonardo, ist es schwer mitanzusehen, dass Giulio „gefangen ist in seinem Körper“.

Wir wollten nicht sehen, was kommt. Melanie Bianchi

Mutter

In der Anfangszeit wollten die Bianchis keinen Kontakt zu anderen Betroffenen. „Wir wollten nicht sehen, was kommt“, erinnert sie sich. Nicht sehen, dass der kranke Körper im Alter von ungefähr 14 Jahren aufgibt, aufgeben muss. Doch inzwischen sind sie bestens vernetzt, unter anderem in der Patientenorganisation „Hoffnungsbaum“ sowie im internationalen Dachverband „ENACH“, haben gute Kontakte vor allem im Ausland wie in den USA, in Italien oder Spanien. Gerade dort werde momentan an einer Gentherapie geforscht.

Es fehlt an Geld für die Forschung

Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung fehle es aber an finanziellen Mitteln, um Forschungen zur Behandlung oder vielleicht sogar Heilung voranzutreiben. Deshalb setzen betroffene Familien wie die Bianchis alles daran, um Spendengelder zu sammeln, die einerseits die privat zu zahlenden Therapien leichter tragbar machen, andererseits aber die Wissenschaft zu unterstützen und die Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten zu beschleunigen. Und so wie die junge Familie in Kronau viel Unterstützung und Kraft von ihrem Umfeld erfahren hat, wollen Melanie und Tony Bianchi auch anderen Betroffenen Mut machen.