Fahrer verliert bei Bad Schönborn Kontrolle nach abgebrochenem Überholmanöver

Ein 51 Jahre alter Mann hat am Freitagmorgen zwischen Langenbrücken und Kronau nach einem abgebrochenen Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Anschließend prallte er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr gegen 5.30 Uhr von Kronau kommend in Richtung Weiher. Nach eigenen Angaben setzte der 51-jährige zu einem Überholvorgang an um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Als er einen entgegenkommenden Wagen erkannte, brach er seinen Überholvorgang ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und prallte anschließend mit dem entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug des 51-Jährigen auf die rechte Seite und kam auf einer Schutzplanke zum stehen. Der Wagen des 19-Jährigen drehte sich um und hielt in entgegengesetzter Fahrtrichtung an. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht, weshalb ihn der Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Von dem Lkw, welchen der 51-Jährige überholen wollte, ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die Angaben über den Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier unter der Telefonnummer (07 21) 9 44 8 40 zu melden.