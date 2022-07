Lußhardtsee wird evakuiert: In Kronau brennen drei Hektar Feld

Die Badegäste müssen heimgehen. Zu nah rückt das Feuer bei Kronau an den Lußhardtsee heran. Die Kronauer Feuerwehr kämpft mit Unterstützung der Nachbarn gegen die Flammen.

An einem der heißesten Tage des bisherigen Jahres bleiben auch weitere Flächenbrände nicht aus. Wie die Polizei am frühen Dienstag-Nachmittag mitteilt, brennen bei Kronau rund drei Hektar Feld. Dutzende Einsatzkräfte kämpfen in brütender Hitze gegen die Flammen. Und gegen eine Ausweitung des Feuers.

Nach BNN-Informationen hat die örtliche Feuerwehr auch Unterstützung umliegender Feuerwehren angefordert, um den Flammen Herr zu werden. So sind unter anderem die Feuerwehr der Kernstadt Bruchsal als auch die Helmsheimer Wehr mit einem Abrollwagen Schläuche und mit einem großen Tank ausgerückt.

Das Feuer befindet sich in der Nähe des Lußhardtsee, an der St. Leoner Straße. „Wir evakuieren den See“, erklärt die Chefin des Betriebs, Julia Dickgießer. Alle Badegäste müssen den Strand verlassen und den Parkplatz räumen. Das Feuer sei zu nah, wurde ihr gesagt. Die Windrichtung ungünstig.

Noch seien die Rauchwolken nicht am See angelangt. Man befürchtet aber eine Ausweitung der Flammen. Die Feuerwehr wird zudem ihr Löschwasser vom Lußhardtsee abpumpen. Dafür werden viele Meter Löschschlauch benötigt.

Feuer in Kronau: Polizei hat Hubschrauber im Einsatz

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Vor allem die Feuerwehr hat nun alle Hände voll zu tun. Die Polizei hat zur Überwachung des Feuers aus der Luft einen Hubschrauber im Einsatz. Die nahe Autobahn 5 ist derzeit noch nicht betroffen, so die Polizei.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand. 15.12 Uhr]