Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Kronauer Gemeinderat entschieden, das Fontänenfeld auf dem Dorfplatz in diesem Frühjahr wieder in Betrieb zu nehmen. In der Vergangenheit war es vor allem für Kinder eine Attraktion, doch in den vorangegangenen Jahren blieb es auf dem Areal in der Ortsmitte trocken.

Der Grund: Eine Kronauerin war im September 2018 dort gestürzt und hatte sich den Unterarm gebrochen. Sie führte den Sturz auf einen schmierigen und glitschigen Untergrund der Wasserspiele zurück und verklagte die Gemeinde wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf 10.000 Euro Schmerzensgeld, 10.000 Euro Haushaltsführungsschaden sowie eine Haushaltsführungsschadensrente von mindestens 100 Euro vierteljährlich.

Was folgte, war ein Prozess vor dem Landgericht, das ihr im November 2022 schließlich 75 Prozent ihrer Forderungen sowie eine vierteljährliche Haushaltsführungsrente von 102,29 Euro zusprach.

Der Klage der Kronauerin folgten mehrere Prozesse

Doch die Versicherung der Gemeinde legte Widerspruch ein, wie Hauptamtsleiter Armin Einsele auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte. Und das wiederum führte dazu, dass die Sache vor dem Oberlandesgericht verhandelt wurde. Die dortigen Richterinnen und Richter sprachen ein Jahr später der Klägerin ein Schmerzensgeld von 8.000 Euro zu und wiesen alle weiteren Forderungen ab.

Der Gemeinde sei kein finanzieller Schaden entstanden, erklärt Bürgermeister Frank Burkard (CDU), da die kommunale Versicherung hierfür eintrete. Um den Versicherungsschutz aber nicht zu verlieren, könne man das Fontänenfeld nicht einfach wieder in Gang setzen: Vorkehrungen seien notwendig. Immerhin hatte es einen Ortstermin mit Vertretern der Versicherung gegeben.

Versicherung will Schilder für Kronauer Fontänenfeld

Dabei regten diese an, mit Schildern auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Außerdem müssten tägliche Sichtkontrollen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde stattfinden. Die seien allerdings auch ausreichend, sofern sie dokumentiert und Mängel umgehend beseitigt würden. Darauf liege das Hauptaugenmerk, um nachzuweisen, dass die Gemeinde ihre Arbeit getan hat, sollte wieder jemand stürzen, betonte Andreas Schäfer vom Bauamt.

CDU-Gemeinderat Niko Vurnik schlug vor, das Wasser mit für Kinder unbedenklichen Mitteln so aufzubereiten, dass sich kein Schleim oder Algen mehr bilden könnten. Daran habe die Verwaltung bereits gedacht und prüfe die Möglichkeiten, heißt es. Drei Schilder in, so Schäfer, „sichtbarer Größe“ sollen demnächst auf eine mögliche Rutschgefahr hinweisen.