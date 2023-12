Achtelfinale in Essen

Gegen den Bundesliga-Blues: Rhein-Neckar Löwen wollen im Pokal erneut durchstarten

In der Bundesliga hagelte es zuletzt den nächsten Rückschlag. Da kommt für die Rhein-Neckar Löwen der Abstecher in den Pokal-Wettbewerb gerade recht. Das Final Four ist bereits nahe.