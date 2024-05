Im Final Four der European League haben die Rhein-Neckar Löwen einen harten Brocken vor der Brust. Bis dahin soll es in der Bundesliga aufwärts gehen. Am Samstag kommt Hannover-Burgdorf.

Die Rhein-Neckar Löwen müssen im Final Four der European League den wohl schwersten Gegner aus dem Weg räumen, um ihre Titelchance zu wahren. Wie die Auslosung am Freitag ergab, treffen die Handballer aus Kronau im Halbfinale auf den Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin.

Im anderen Spiel der Vorschlussrunde bekommt es die SG Flensburg-Handewitt mit Dinamo Bukarest aus Rumänien zu tun. Das Finalturnier geht am 25. und 26. Mai in Hamburg über die Bühne.

„Das ist mir völlig egal“, sagte Löwen-Trainer Sebastian Hinze über das Los und meinte noch: „Ich habe schon letztes Jahr vor dem Final Four gesagt: Wenn du das Ding gewinnen willst, musst du alle schlagen.“ In der Vorsaison hatten die Löwen beim Finalturnier des DHB-Pokals überraschend den Titel gewonnen.

Final-Four-Teilnahme soll Löwen beflügeln

Eine knappe Niederlage bei Sporting Lissabon hatte Hinzes Mannschaft am vergangenen Dienstag genügt, um nach dem Hinspielerfolg den Einzug ins Final Four perfekt zu machen.

Geht es nach Hinze, dann beflügelt die Aussicht auf das Saisonhighlight Ende Mai seine Spieler in den kommenden Wochen. „Ich hoffe, dass wir die Stimmung mit in die Spiele in der Bundesliga transportieren können“, sagte er.

Am Samstag (20.30 Uhr/Dyn) empfängt der Tabellenelfte in der Mannheimer SAP Arena die TSV Hannover-Burgdorf. Hinze ging am Freitag davon aus, dass dann Spielmacher Juri Knorr aufgrund einer Erkältung fehlen wird.