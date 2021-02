Wie die Polizei mitgeteilt hat, haben fast 100 Fahrzeuge keine Rettungsgasse auf der A5 gebildet.

Drei Lastwagen stoßen am Donnerstag am späten Vormittag auf der Autobahn 5, auf Höhe der Anschlussstelle Kronau, zusammen. Ein Fahrer wird in seinem Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht werden muss. Die Rettungsgasse kann in so einem Fall leben retten.

Verkehrskontrolle im Stau

Doch erneut haben sich viele Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet. Nach dem Unfall hat die Verkehrsüberwachung zwischen 15 Uhr und 16 Uhr die Einhaltung der Rettungsgasse überwacht.

Auf einer Strecke von insgesamt 13 km haben 32 Autos, 62 Lastwagen sowie ein Wohnmobil keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse gebildet. Vier Schwerfahrzeuge missachteten außerdem ein Überholverbot. Ein Autofahrer hat sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt.

Die Summe der zu erwartenden Bußgelder dürfte bei insgesamt etwa 22.000 Euro anzusiedeln sein. Wäre der neue Bußgeld-Katalog gültig, wäre die Summe noch höher ausgefallen.