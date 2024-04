Die Rhein-Neckar Löwen greifen in der European League nach dem Titel. In einem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel in Lissabon fiel die Entscheidung in den Schlusssekunden.

Die Rhein-Neckar Löwen stehen im Final Four der European League. In einem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel bei Sporting Lissabon genügte den Handballern aus Baden eine 28:29(12:15)-Niederlage, um das Ticket für das Finalturnier in Hamburg am 25. und 26. Mai zu buchen.

Dieses erreichten am Dienstag auch die Bundesliga-Konkurrenten SG Flensburg Handewitt und Füchse Berlin sowie Dinamo Bukarest aus Rumänien.

Die Entscheidung fiel erst in den Schlusssekunden, als Olle Forsell Schefvert traf, im Gegenzug Torhüter David Späth parierte und Tobias Reichmann den Ball ins leere Tor zum Endstand versenkte. Reichmann war mit sieben Treffern auch bester Schütze bei den Gästen, die in der Vorwoche das Hinspiel mit 32:29 gewonnen hatten.

Die Löwen, in der Bundesliga nur Mittelmaß, zeigten in den ersten Minuten ihr Europapokal-Gesicht. Juri Knorr knallte aus dem Rückraum zwei Würfe ansatzlos in die Maschen, auf der anderen Seite nahm der im Hinspiel überragende David Späth dem Gegner gleich einen Freien weg.

3:1 hieß es nach gut zwei Minuten, kurz darauf dann 4:2. Die Portugiesen, die am Wochenende in der heimischen Meisterschaft gegen Porto die erste Niederlage kassiert hatten, fingen sich anschließend aber und profitierten auch von dem ein oder anderen Fehlversuch ihres Kontrahenten.

Sporting nutzt Durststrecke der Löwen

Zwar lagen die Löwen nach einer Viertelstunde noch einmal mit 8:6 vorne, doch dann kam im Angriffsspiel endgültig Sand ins Getriebe. Niclas Kirkelokke, im Hinspiel noch zehnfacher Torschütze, kam diesmal vorerst kaum zum Zuge.

Fast sieben Minuten blieben er und seine Kollegen in der Folge ohne Treffer, was Sporting nutzte, um zwischenzeitlich auf 12:8 davonzuziehen. Der Drei-Tore-Puffer aus der Vorwoche war aufgebraucht.

Da jedoch auch die Gastgeber nicht fehlerfrei agierten und mehrere Würfe daneben setzten, blieben Knorr und Co im Geschäft. Ein Ausrufezeichen markierte der gerade eingewechselte Mikael Appelgren, als er nach der Pausensirene einen Siebenmeter hielt. 15:12 für Lissabon stand es beim Seitenwechsel, was im Gesamtresultat Gleichstand bedeutete.

Löwen bleiben dank Späth dran

Es blieb auch nach Wiederbeginn eine heiße Kiste, was auch dadurch befördert wurde, dass die Schiedsrichter mehrere Zwei-Minuten-Strafen aussprachen. Zunächst legte Sporting vor, doch die Löwen ließen sich nicht unterkriegen.

Allen voran galt dies für Späth, der mehrere Paraden zeigte und einmal sogar einen Ball übers gesamte Feld im leeren Tor der Gastgeber versenkte. 16:17 lagen die Löwen da nur noch zurück, kurz darauf verpasste der mittlerweile ins Spiel gekommene Lion Zacharias den Ausgleich und damit die Möglichkeit zum Durchatmen.

Der Krimi ging weiter. Drei, vier Tore lagen die Löwen auch bei Beginn der Schlussphase zurück. Vorne kam nun zwar Kirkelokke allmählich ins Laufen, doch ansonsten fanden die Kronauer nur noch selten Lösungen im Offensivspiel. Sporting ließ allerdings auch das ein oder andere liegen.

Ahouansou ist sofort da, Schefvert behält die Nerven

Der kurz zuvor eingewechselte Philipp Ahouansou, der den Verein im Sommer in Richtung Wetzlar verlassen wird, verkürzte gut fünf Minuten vor dem Ende auf 25:27. Nun waren die Löwen im Vorteil.

Kurz darauf legte Ahouansou noch einen nach zum 26:28, verpasste allerdings wenig später den 27. Löwen-Treffer. Und als Francisco Costa im Gegenzug den Ball per Siebenmeter versenkte, war der Drei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt.

In der Schlussminute wurde es so richtig dramatisch. Beim Angriff der Löwen ging der Arm der Schiedsrichter nach oben, so dass Forsell Schefvert unter Zugzwang war. Der Schwede verwandelte jedoch eiskalt.

Und als Späth auf der Gegenseite den Wurf von Orri Porkelsson hielt und Reichmann ins leere Tor traf, kannte der Jubel bei den Gästen keine Grenzen mehr.