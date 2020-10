Wie die neuen Fahrradspuren innerhalb Kronaus verlaufen werden, darüber informierte ein Planer die Mitglieder des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung.

Von Arved Oestringer

Die Gemeinde Kronau will mehr für den Radverkehr und die Umwelt tun. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde hierzu ein Entwurf des Darmstädter Planungsbüros VAR+ in Höhe von 152.699 Euro vorgestellt.

Für Fragen stand Ingenieur Uwe Petry zur Verfügung. Der Plan des Ingenieurbüros bildete ab, wie die neuen Fahrradspuren innerhalb Kronaus verlaufen werden. Diese sollen Fahrradfahrer zukünftig von der Kreuzung Kirrlacher Straße/L555 zur Ortsausfahrt nach Bad Schönborn leiten.