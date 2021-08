Kronauer Firma druckt Corona-Impfnachweis auf Plastikkärtchen

Handy vergessen oder Akku leer? Gelbes Impfheft nicht zur Hand, weil es nicht ins Portmonee passt? Da müsste es doch einen Weg geben, um dennoch eine vollständige Covid-Impfung belegen zu können. Genau mit dieser Frage haben sich Frank Keusch und sein Team der Schilderfabrik Emanuel Schreiber im Mai dieses Jahres beschäftigt, als der digitale Impfpass herauskam.

Kurz darauf hatten sie eine Antwort parat: ein scheckkartengroßes Plastikkärtchen mit allen erforderlichen Informationen wie Name, Geburts- und Impfdatum sowie QR-Code zum Nachweis des Impfstatus.

„Damit bieten wir ein alternative Speichermedium, das immer verfügbar ist“, erklärt der Unternehmer. Das habe zahlreiche Vorteile. Nicht nur, dass es wasserfest, handlich, unabhängig vom Ladezustand des Mobiltelefons und in verschiedenen Sprachen erhältlich ist. Es ist auch ein einfacher Impfbeleg „für Leute, die mit dem Handy nicht so viel am Hut haben“ und auch ihre komplette Impfhistorie nicht jedes Mal aufblättern möchten.