Laurentiusweg Kronau

Kronau. Sportlich die eigene Heimat entdecken – das verspricht der neu errichtete St. Laurentiusweg in Kronau. Von der Ortsmitte ausgehend führt der knapp 15 Kilometer lange Rad- und Wanderweg einmal entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Neben dem Ortskern geht es für die wanderlustigen Besucher auch in die Kronauer Natur, wo unter anderem der Lußhardtsee zum Verweilen einlädt. Wirkt der Laurentiusweg auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Route quer durch die Kronauer Gemarkung, werden aufmerksame Wandersleute schnell feststellen, dass die neue Attraktion der Gemeinde mehr als bloßen Zeitvertreib zu bieten hat. So sei der Rundkurs laut Bürgermeister Frank Burkard eine wunderbare Möglichkeit, in die Geschichte des Dorfes einzutauchen. Informative Beschilderungen, bestückt mit allerhand Wissenswertem, sollen nicht nur die eigene Bewohnerschaft, sondern auch Hobby-Wanderer und Fahrrad-Enthusiasten außerhalb der Ortsgrenze auf die Gemeinde aufmerksam machen. Grund genug, den neuen Wanderweg bei den anhaltend sommerlichen Temperaturen selbst auszutesten. Start- und Zielpunkt befinden sich im Herzen Kronaus, denn das örtliche Rathaus markiert den Beginn des mehrstündigen Ausflugs. Erste wichtige Anhaltspunkte erhält man auf einer übersichtlich gestalteten Informationstafel. Diese weist nicht nur auf den Verlauf des Kurses hin, sondern bietet auch einen groben Überblick über die unterschiedlichen Stationen des Weges. Insgesamt 26 an der Zahl hält der Laurentiusweg für seine Besucher bereit. Zu den Kronauer Sehenswürdigkeiten zählen vor allem Kleindenkmäler, aber auch historische Bauwerke gibt es zu begutachten. Gerade auf den ersten Metern scheinen sich die Worte von Bürgermeister Burkard zu bewahrheiten. Sowohl der geschichtliche Ballreichbrunnen als auch die vier Fachwerkhäuser entlang der Hauptstraße, welche zur ältesten Bausubstanz der Gemeinde zählen, geben als Relikt vergangener Zeiten Einblicke in die Historie des Ortes. Unweit entfernt befindet sich auch gleich der nächste Halt: Die drei Steinkreuze. Die kleinen Steinskulpturen am Wegesrand wirken zunächst wenig spektakulär. Hastige Fußgänger würden ihnen wohl kaum Beachtung schenken. Um herauszufinden, was es mit den Kreuzen auf sich hat, reicht ein Griff in die Hosentasche. Da die Erklärtafeln allesamt mit QR-Codes ausgestattet sind, bietet das eigene Smartphone die Möglichkeit, sich näher mit den Objekten vertraut zu machen. Kurz das Handy gezückt, den Code mit Hilfe der Kamera gescannt und schon öffnet sich automatisch eine Internetseite mit weiteren Informationen. So erfährt man beispielsweise, dass es sich bei den drei Steinkreuzen aller Wahrscheinlichkeit nach um sogenannte Sühnekreuze handelt, welche früher zur Sühne für einen begangenen Mord oder Totschlag errichtet wurden. Man findet sie meist an Wegkreuzungen, wo sie Vorübergehende zum Gebet für den Verstorbenen anleiten sollen. Weiterführend wird auf eine Sage der Ortschronik verwiesen, welche behauptet, dass die Kreuze einem Kutscher gebühren, der auf Höhe der Leonharduskapelle sein Leben ließ. Auch an den anderen 25 Stationen lässt sich das beschriebene Vorgehen problemlos wiederholen. In Sekundenschnelle erhalten wissbegierige Wanderer digital Auskunft über die betreffenden Denkmäler und schärfen so den Blick für die Geschichtsträchtigkeit Kronaus. Auch für weniger sportbegeisterte Kronauer bietet der Laurentiusweg die Möglichkeit, das eigene Dorf neu zu erleben, denn die 15 Kilometer lange Schleife durch Feld und Flur kann auch problemlos abgekürzt werden. Alleine die Vielzahl der Sehenswürdigkeiten im Ortszentrum, speziell im Bereich rund um den örtlichen Friedhof, lässt einen genaueren Blick lohnenswert erscheinen. Nicht selten sieht man daher auch interessierte Passanten vor den Erklärschildern Halt machen. Entscheidet man sich hingegen für die komplette Marschroute, erwartet einen nicht nur ein erholsames Naturerlebnis, sondern auch viele christlich geprägte Skulpturen und Bauten, etwa die Marienkapelle, das örtliche Pfarrhaus oder zahlreiche Kreuz-Statuen. Dies ist kaum verwunderlich, weist doch bereits die Benennung des Weges nach dem Kirchenpatron der Gemeinde auf die enge Verbundenheit des Dorfes mit dem Christentum hin, welche bis heute maßgeblich das Ortsgeschehen prägt.