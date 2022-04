Am Dienstagnachmittag ist ein Lkw auf der A5 zwischen dem Kreuz Walldorf und Kronau umgekippt. Auch ein Auto soll bei dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ist die Fahrbahn auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf wegen eines schweren Verkehrsunfalls in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Karlsruhe wird an der Anschlussstelle Kronau ausgeleitet.

Nach ersten Informationen sollen ein Auto und ein Lastwagen beteiligt sein. Der Lkw sei in die Leitplanken geprallt und umgekippt, so die Polizei. Dabei wurde das Auto schwer beschädigt. Weitere Informationen zu Verletzten liegen noch nicht vor.

Derzeit herrscht Rückstau von mindestens vier Kilometern Länge.