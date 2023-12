Mann stirbt bei Unfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal

Auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal ist am frühen Mittwochmorgen ein Kleintransporter in das Heck eines Lkw gefahren. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Bei einem schweren Unfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal ist in der Nacht auf Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Transporter gegen 2 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er in das Heck eines Lkw krachte.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb wenig später.

Verkehr auf A5 zwischen Kronau und Bruchsal am Morgen eingeschränkt

Für die Bergung waren außer der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort.

Auch am frühen Morgen laufen noch Bergungsarbeiten an der Unfallstelle. Derzeit sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen in südlicher Fahrtrichtung gesperrt, der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand: 6.15 Uhr)