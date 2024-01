Die Arena-Vereinsgaststätte in Kronau hat seit dem 31. Dezember des vergangenen Jahres „vorübergehend“ geschlossen – bis etwa April, so heißt es vom Vorsitzenden des Automobilclubs AMC Kronau 1962 im ADAC, Hans Tschalanoschi.

Für seine etablierte und beliebte Vereinsgaststätte sucht der Verein einen neuen Pächter.

Neuanfang in der Kronauer Arena wäre zum 1. April möglich

Das seitherige Betreiber-Ehepaar habe sich nach erfolgreichen 14 Jahren zurückgezogen, teilt der Vereinschef mit. „Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir zum 31. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand gestartet“, lassen Ilona und Günter Würges wissen.

Wir hoffen, dass unsere Suche erfolgreich sein wird. Hans Tschalanoschi

Vorsitzender AMC Kronau 1962

„Wir sind an einer Lösung dran“, sagt Tschalanoschi. „Auch auf der Homepage steht, dass wir einen neuen Pächter suchen. Wir hoffen, dass unsere Suche erfolgreich sein wird.“

Derzeit geht er davon aus, dass ein Neuanfang zum 1. April möglich ist. Am liebsten wäre ihm, wenn die gefragte deutsche Küche so beibehalten werden könnte.

Bislang war die im Jahr 2000 fertiggestellte Gaststätte von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Günter Würges, der aus Kirrlach stammt und nach Kronau geheiratet hat, macht Altersgründe geltend. „Irgendwann muss mal Schluss sein“, lässt der 70-Jährige wissen und nennt noch einen zweiten Grund: 2024 müssen wieder 19 statt sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen gezahlt werden.

Die Betriebe werden wohl die Preiserhöhung weitergeben, befürchtet der erfahrene Gastwirt. Dafür, dass der Staat die frühere Mehrwertsteuerabsenkung auf sieben Prozent für Speisen in Restaurants zurückgenommen hat, müssen die Gastronomen den Kopf hinhalten. Er befürchte, dass diese Ampel-Idee zu Einbrüchen führt.

Angebot soll bezahlbar bleiben

Bis eine konkrete Lösung auf dem Tisch liegt, bleibt die Gaststätte auf Weiteres geschlossen. Die Würges wünschen sich einen möglichst komplikationslosen Übergang. Gewährleistet soll nicht nur ein gutes schmackhaftes Essen sein, sondern auch eine Bezahlbarkeit der Angebote auf der Speisekarte.

Von Frühjahr bis Spätherbst gibt es Jahr für Jahr fast täglich Veranstaltungen und Sicherheitstrainings auf dem Gelände. Von der gemütlichen Terrasse aus lässt sich das Geschehen verfolgen. An diesen Tagen essen fast alle Teilnehmer und Gäste zu Mittag.

Arbeiten in der Küche

In nächster Zeit müssen noch ein paar Arbeiten vorgenommen werden, bis die Übergabe erfolgen kann. Einiges steht in der Küche an. Bis Mitte Februar soll die Modernisierung abgeschlossen sein.

In Kronaus Arena gibt einen Gastraum mit Platz für gut 50 Gäste und eine sonnige Terrasse mit zusätzlichen 60 Sitzgelegenheiten. Das Vereinsgelände außerhalb des Ortes, in der freien Natur und in der frischen Luft, lockt auch deswegen viele Besucher aus der ganzen Umgebung an.