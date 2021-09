Nach einem schweren Unfall in Kronau ist ein 71-jähriger Kraftradfahrer in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein 71-Jähriger ist nach einem Unfall in Kronau im Krankenhaus verstorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Sonntagmorgen mit. Der Kraftradfahrer war am Samstagnachmittag im Kreuzungsbereich der L555 mit der Kirrlacher Straße (K3522) schwer verletzt worden.

Am Samstag hatte der Fahrer eines Wohnwagengespanns kurz vor der Kreuzung noch die Spur gewechselt, war geradeaus gefahren und hatte dabei eine rote Ampel missachtet. Der 71-jährige Kradfahrer, der die Kreuzung überqueren wollte, prallte in die Seite des Wohnwagens und stürzte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Kraftradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.