Rhein-Neckar Löwen sind in Melsungen nur Außenseiter

In der Handball-Bundesliga sind die Rhein-Neckar Löwen an diesem Samstag (20.30 Uhr) bei der MT Melsungen gefordert. Der Gegner spielt bislang eine starke Saison.

Als Außenseiter sind die Rhein-Neckar Löwen im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen zu Gast. Spielbeginn in der Kasseler Rothenbachhalle ist an diesem Samstag um 20.30 Uhr.

Immerhin zählen die Gastgeber zum Spitzentrio der Liga, während die Löwen als Fünfter zwar das Verfolgerfeld anführen, auswärts aber bislang erst drei von zehn möglichen Punkten holen konnten.

Die Statistik spielt für Löwen-Trainer Sebastian Hinze eine untergeordnete Rolle. Trotzdem seien die Gastgeber klarer Favorit: „Melsungen hat eine gute Organisation, steht in der Abwehr in Verbindung mit dem Torhüter sehr stark, verfügt über ein gutes Tempospiel und kommt im Positionsangriff gut über die Kreisläufer“, zählt er auf.

Elvar Örn Jonsson befinde sich in der Rückraummitte gerade in einer überragenden Form. Es mache allerdings einen Unterschied, ob David Mandic am Samstag einsatzbereit sei, so Hinze weiter.

Halil Jaganjac wieder dabei

Viel lieber beschäftigt er sich allerdings wie immer mit der eigenen Mannschaft. Und hier gibt es nach den Siegen zuletzt in der Bundesliga gegen Gummersbach und in der European League gegen Nantes gute Nachrichten.

Halil Jaganjac wird wieder mit dabei sein. „Allerdings planen wir ihn zunächst einmal nur für die Deckung ein.“ Auch Torhüter Joel Birlehm stand im Training wieder mit auf dem Feld und Leon Zacharias, der gegen Nantes umgeknickt war, sei am Samstag wohl wieder einsatzbereit.

Damit fehlen lediglich Uwe Gensheimer und der gegen Gummersbach unglücklich umgeknickte Philipp Ahouansou, der mit einer Syndesmosebandverletzung länger ausfallen wird.