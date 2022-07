Lußhardtsee musste evakuiert werden

Aus der Luft wird das riesige Ausmaß des Kronauer Flächenbrandes deutlich

Heißer Einsatz für die Feuerwehren im nördlichen Landkreis: Am Dienstagnachmittag waren fast alle Wehren gefragt. Nicht nur brannte es in Kronau. Auch in Karlsdorf stand plötzlich ein Stück Wald in Flammen.