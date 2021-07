Schwerer Lkw-Unfall bei Kronau - A5 Richtung Frankfurt gesperrt

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Autobahn 5 bei Kronau ein schwerer LKW-Unfall. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt gesperrt.

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 5 bei Kronau in Richtung Frankfurt ein schwerer LKW-Unfall.

Wie die Polizei berichtet, sind zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Nach ersten Vermutungen ist eines der Fahrzeuge auf einen Lkw aufgefahren, der aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen abgestellt wurde.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Laut Informationen der Polizei wurde eine Person im Lkw eingeklemmt. Diese konnte durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend abtransportiert.

Da die Autobahn in Folge des Unfalls in Richtung Frankfurt gesperrt ist, hat sich ein Stau von rund 5 Kilometern gebildet. Die Bergungsmaßnahmen dauern an, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kronau ausgeleitet.

Diese Meldung wird aktualisiert.