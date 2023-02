Schwerer Unfall auf der A5: Lkw kippt bei St. Leon-Rot auf Leitplanke

Auf der A5 zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf ist ein Lkw umgekippt. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist derzeit voll gesperrt.

Auf der A5 hat es am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr auf Höhe von St. Leon-Rot einen schweren Unfall gegeben.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam der Fahrer eines Lastwagens zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und landete auf der Seite liegend mitten auf der Leitplanke.

Bergungsarbeiten dauern an

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr von Karlsruhe in Richtung Kreuz Walldorf wird ab der Anschlussstelle Kronau umgeleitet. Durch die Unfallaufnahme kommt es auch in der Gegenrichtung zu Behinderungen.

Wie lange die Vollsperrung noch andauern wird, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch über das Schadenausmaß liegen noch keine Details vor. Die Bergungsarbeiten dauern an. Pendler müssen im Berufsverkehr mit Behinderungen rechnen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand 6.15 Uhr)