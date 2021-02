Natürlich in meiner Heimatgemeinde Kronau, dann auch in Forst, Hambrücken, Neudorf, Bad Schönborn, Wiesental, Bruchsal, Büchenau, Blankenloch, Eggenstein-Leopoldshafen, Dettenheim, Wiesloch, Walldorf, Oberhausen, Rheinhausen, Östringen, Odenheim und Karlsdorf. Aber auch in den Kreisen Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und in der Pfalz. Start wäre bereits im November bei der Damensitzung in Östringen und bei der Auftaktsitzung in Bad Liebenzell gewesen. Insgesamt waren 16 Auftritte geplant.