Der Rathausvorplatz war in den Farben Gelb und Blau geschmückt, es gab Sekt aus dem goldenen Glücksschuh und viel Applaus von den Fans für die beiden neuen Stars am Handball-Himmel.

Schon seit dem frühen Mittwochmorgen hatte Moderator und Hallensprecher Franz Retzlaff den Vorplatz des Kronauer Rathauses in den Farben Gelb und Blau geschmückt.

Im Hintergrund laufen „Tage wie diese“ und der Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer, nicht ohne Grund: „Atemlos habt Ihr uns vor zehn Tagen gemacht“, ruft Retzlaff den neuen Stars am Handball-Himmel und frisch gebackenen U21-Weltmeistern, David Späth und Elias Scholtes zu, als diese unter dem Applaus der Fans eintreffen.

Acht Spiele lang ungeschlagen, in der mit 8.200 Besuchern ausverkauften Max-Schmeling-Halle die Ungarn mit 30:23 aus der Halle gefegt, fasste der Moderator zusammen, wie die beiden Matchwinner mit der Nationalmannschaft nach 2009 und 2011 zum dritten Mal Weltmeister wurden.

Bürgermeister in Kronau

„Auch wenn er jetzt beim Bergischen HC spielt, wird er immer ein Kronauer und Löwe sein, da beißt die Maus keinen Faden ab“, sagt der Hausherr, Bürgermeister Frank Burkard (CDU) über Elias Scholtes, der mit sechs Treffern das Spiel seines Lebens machte und zur Halbzeit mit dem 14:11 die Mannschaft noch einmal richtig pushte.

Zur Trainingsstätte konnte er laufen, sein erster Trainer war sein Onkel Tobias und sein Großvater Frieder Scholtes war als Mitarbeiter im Rathaus immer zur Stelle, wenn es etwas zu helfen gab.

Mit einer Quote von 35 Prozent gehaltener Bälle wurde David Späth im DHB-Pokal und der Weltmeisterschaft zum besten Torhüter gewählt und ins Allstar-Team gewählt.

„Ihr wart die überragenden Stützen einer überragenden Mannschaft und Kronau ist superstolz auf euch“, so Burkard weiter. Solche Erfolge seien allerdings auch nur möglich durch eine Infrastruktur, die mit vielen Ehrenamtlichen in Vereinen sowie Unterstützung der Gemeinden und den Fans geschaffen wurde.

„Du hast etwas Verrücktes und Wahnsinniges in deinem Spiel, was dich unberechenbar und so gefährlich macht“, lobte Östringens Bürgermeister Felix Geider das Spiel des Rückraumspielers Scholtes.

Seinen Weggang für mehr Spielzeit halte Geider für richtig. Er wünschte Späth ausdrücklich mehr Spielzeit bei den Löwen, damit er seinen Weg dort fortsetzen kann. Späth habe den Sack schon beim DHB-Pokal quasi alleine zugemacht.

„Riesengroße Spieler werden bei riesengroßen Spielen geboren“, gratulierte Geider beiden zum Erfolg, mit dem die beiden etwas Unvergessliches geschafft hätten.

„Ich habe eigentlich nur einen Wunsch, dass ihr in zwei Jahren gemeinsam bei den Löwen spielt“, so der Sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen, Rolf Bechtold, über den Stolz des Vereins. Doch als Lehrer mahnte er beide, auch beruflich an die Zukunft zu denken.

Nach dem Eintrag in die Goldenen Bücher gab es Sekt zum Anstoßen. Dieser wurde traditionell in jenem goldenen Schuh gereicht, den Retzlaff seit Erfolgen in der A-Jugend immer als Glücksbringer dabeihat.