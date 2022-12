Cola-Überraschung am Tag vor Heiligabend: Ein Lastwagen hat in Kronau gut 100 Kisten mit gefüllten Cola-Flaschen auf der Straße verloren.

Ein Speditions-Lastwagen hat am Tag vor Weihnachten im Industriegebiet in Kronau rund 100 Kisten Cola auf der Fahrbahn verloren. Der Lastwagen war laut Polizei kurz vor 7 Uhr von Mannheim kommend auf der Kreisstraße K3575 bei Kronau unterwegs. Offenbar merkte er dabei, dass er in die falsche Richtung fuhr, sagte eine Sprecherin des Karlsruher Polizeipräsidiums.

Der Fahrer des Lkw steuerte darauf das Industriegebiet in Kronau an, wohl um dort zu drehen. Dabei lösten sich in einer Kurve zur Heidigstraße Teile seiner Ladung. Die befüllten Cola-Kisten durchbrachen die Bretter und Plane des Lastwagen-Anhängers und fielen auf die Straße.

Rund 100 Kisten mit gefüllten Cola-Flaschen kippten von der Ladefläche und verteilten sich großflächig auf der Straße, so Bernd Eder, Kommandant der Feuerwehr Kronau. Anderen Verkehrsteilnehmer waren durch die umherfliegenden Kisten und Flaschen nicht betroffen.

Die alarmierte Feuerwehr aus Kronau räumte gemeinsam mit einer ansässigen Firma die Fahrbahn, sodass es nur kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kam. Warum genau die Ladung sich selbstständig machte, müssen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben.