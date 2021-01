Heike Husband hat in den vergangenen Monaten viel Zeit in Krankenhäusern und Rehaeinrichtungen verbracht – am Bett ihres Mannes Robert. Zwei Hirnblutungen in rascher Folge krempelte das Leben der Familie mit zwei Kindern im Alter von 12 und 18 Jahren aus Kronau komplett um.

Wochenlange Aufenthalte in verschiedenen Kliniken haben den 48-Jährigen soweit stabilisiert, dass er wieder zu Hause leben kann, wo er von seiner Frau gepflegt wird. Heike Husband hat sich mit der persönlichen Situation arrangiert so gut es geht. Darüber möchte die 45-Jährige nicht klagen.