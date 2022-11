Bruchsals Kulturchef hat keinen Führerschein - und ist dennoch mobil

Ich nehme die Bahn eigentlich als relativ pünktlich war. Aber ich erinnere mich auch an wirklich unangenehme Ereignisse. Einmal war ich zu einer Lesung in Besigheim und musste von dort nach Mühlacker zum Umsteigen. Es war Dezember und 22 Uhr. Als dann der Zug in Besigheim ausfiel, war klar, dass der Umstieg in Mühlacker auch nicht klappt. Am Ende war ich um 2:30 Uhr in Karlsruhe und hatte die meiste Zeit im Freien in der Kälte gestanden. Das gehört definitiv zu den unangenehmen Erfahrungen. Da ich beim Warten an meinen Büchern arbeiten oder Büroarbeit nacharbeiten kann, stresst mich das nicht. Das wäre im Auto selbstverständlich nicht möglich. Für mich gehört die Fahrt in der Bahn tatsächlich zu den ruhigsten Minuten am Tag.