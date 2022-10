„Kirche: woherwohin“

Landesbischöfin Heike Springart spricht in Bruchsal über die Kirche der Zukunft

Es war ein ganz besonderer Abend für die evangelischen Christen in Bruchsal: Heike Springart, die Erste Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, ging bei einem Vortrag der Frage nach, wie Kirche in Zukunft aussehen kann.