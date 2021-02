Nach einer Maurerlehre landet Timo Imhof im Schuldienst als Lehrer. Ausbildung war schon immer sein Ding. Nun will der 45-Jährige für die FDP in den Stuttgarter Landtag - und sich dort für Bildung stark machen.

Timo Imhof kennt beide Seiten: Zum einen die Schwierigkeiten der Schüler, im Homeschooling trotz wackliger Internet-Verbindung dem Unterricht zu folgen. Und zum anderen die Herausforderung für Lehrer, die Schüler vor dem Bildschirm bei der Stange zu halten.

Der 45-Jährige aus Bruchsal ist Vater von drei Kindern zwischen sieben und elf Jahren und gleichzeitig Techniklehrer an der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule in Bad Schönborn. Bei der Landtagswahl am 14. März bewirbt er sich für die FDP im Wahlkreis 29 Bruchsal um ein Mandat.

Ich will mich einbringen. Timo Imhof, ausgebildeter Rettungsschwimmer