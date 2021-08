Sind die Schulen des Landkreises beim Thema Lüftungsanlagen gut aufgestellt? Nein, sagt Marcus Pappert. Er unterrichtet an der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal und kritisiert das Landratsamt.

Schulschließungen soll es nach den Sommerferien nicht mehr geben. Doch daran kann Marcus Pappert nicht so recht glauben. Er ist Lehrer und unterrichtet an der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal.

Mit Verwunderung hat er gelesen, dass der Landkreis Karlsruhe auch im zweiten Corona-Jahr zum Schulstart im September weiter auf das Konzept Stoßlüften setzt und nur eine kleine Zahl von mobilen Lüftern einsetzen möchte.

Zwar sind an vielen der 14 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Karlsruhe nach Sanierungen stationäre Lüftungsanlagen im Einsatz, aber eben nicht in allen. „Dass an den Beruflichen Schulen Lüftungsanlagen in Betrieb sind, kann ich für den Standort Gewerbliches Bildungszentrum in Bruchsal nicht bestätigen“, sagt Pappert.