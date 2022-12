Bei uns landen die „Minions“ auf Platz eins der beliebtesten Filme. Dahinter kommt dann der neue Top Gun Film „Top Gun: Maverick“ und auf dem dritten Platz der Film „Phantastische Tierwesen 3“, die Vorgeschichte zu Harry Potter. Was sich schwer tat, nicht nur in Bruchsal sondern bundesweit, war das anspruchsvolle Kinoprogramm, dazu zählen die eher künstlerisch orientierten Arthouse Filme. Das hat für Verwunderung in der Kinoszene gesorgt, zeigt aber auch, dass dieses Publikum noch nicht wieder erreicht wurde. Hier gab es aber auch Überraschungen: Die Arthouse-Filme „Everything, Everywhere, All At Once“ und „Triangle Of Sadness“ zum Beispiel wurden stark nachgefragt. Kleinere Produktionen wie „Eingeschlossene Gesellschaft“ mit bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen hatten es aber überraschenderweise sehr schwer.