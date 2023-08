Das Projekt in Büchenau soll Vorreiter sein: Hier wurde im Raum Bruchsal das erste Lesehäuschen für Erwachsene aufgestellt. Weitere sollen folgen.

Schon in den vergangenen Wochen konnte das Bündnis für Familie zahlreiche Lesehäuschen für Kinder in Bruchsal und den Ortsteilen einweihen.

Im Juli gab es jedoch in Büchenau eine besondere Einweihung: Das erste Lesehäuschen für Erwachsene wurde durch Ortsvorsteherin Marika Kramer an die Büchenauer Bewohner übergeben.

Patinnen kümmern sich im Ehrenamt um das Lesehäuschen in Büchenau

Patinnen, die sich im Ehrenamt um das Lesehäuschen kümmern, sind Ruth Hellriegel, Angelika Clauß und Marlies Schreiber mit Ehemann. Constanze Spranger aus Obergrombach hat dem Lesehäuschen die Beschriftung und Bilder verpasst.

„Im Gegensatz zu den bisherigen Lesehäuschen haben wir den Fokus ganz auf Erwachsene gelegt, um eine optische Abgrenzung zu schaffen.“ Die alte Telefonzelle leuchtet nun in den Farben Gelb, Blau und Grün und passt sich damit optisch in den kleinen begrünten Platz ein, der auch die Möglichkeit zu verweilen bietet.

Seitens der Stadt, Amt für Familien und Soziales, sowie des Bündnisses betreuten Angelika Banghard und Florian Walther das Projekt und waren auch bei der Einweihung anwesend.

Die Stadt Bruchsal hatte 2020 ein Lesehäuschen für Kinder an der Büchenauer Schule eingerichtet. In diesem Zuge hatte Ortsvorsteherin Kramer das Gespräch mit Inge Ganter, ebenfalls von der Stadt Bruchsal, gesucht, um die Idee eines Lesehäuschens für Erwachsene in der Ortsmitte einzubringen.

Da bereits neue Lesehäuschen bestellt wurden, konnte in diesem Zuge ein weiteres abgenommen werden, um das Projekt zu starten. Hierzu hatte Marika Kramer verschiedene Sponsoren gesucht, die dies möglich gemacht haben.

„Mit ihrer Spende konnte über die Hälfte der Kosten finanziert werden. Die restliche Finanzierung trug die Stadtverwaltung“, erklärte sie. Sponsoren sind Schäfer Immobilien, das Hotel Ritter, die Bäckerei und Konditorei Thollembeek, die Landmetzgerei Reineck und die Volksbank Bruchsal-Bretten.

„Ohne diese Sponsoren wäre das nicht möglich gewesen. Dafür ein herzliches Dankeschön“, freute sich die Ortsvorsteherin. So trage dieser neue Treffpunkt in der Ortsmitte beim Vogelpark zu einer Belebung und einem Austausch bei.

Es trägt zur Verbesserung der innerörtlichen Entwicklung bei. Marika Kramer

Ortsvorsteherin

„Es trägt zur Verbesserung der innerörtlichen Entwicklung bei. Und die ersten Bücher stehen bereits in den Regalen“, sagte sie. Für jeden Geschmack sei etwas dabei: Krimi, Kochbuch, Liebesroman – gerade für die Ferienzeit sei das Häuschen eine echte Möglichkeit für einen Austausch. Gelegentlich seien auch wahre Literaturschätze zu finden.

„Die alten Telefonzellen werden von einer Firma aus Potsdam umlackiert und mit Regalen aufbereitet, bevor sie dann zu uns kommen“, erklärt Angelika Banghard. Auch wenn die Pandemie das Aufstellen sowie die letztendliche Einweihung und Nutzung verzögert hat, freuen sich die Beteiligten, dass das Häuschen endlich da ist.

Das Projekt in Büchenau ist Vorreiter und gleichzeitig erster Versuch für weitere Lesehäuschen für Erwachsene, die zukünftig in Bruchsal aufgestellt werden sollen. Nun ist die Bevölkerung aufgerufen, das Angebot rege zu nutzen. Gerne dürfen Bücher für andere Leser zur Verfügung gestellt werden.