Lange Kaufnacht: Was Bruchsaler bei „Brusl leuchtet“ 2022 erwartet

Unter dem Motto „Brusl leuchtet“ wird am 25. November in der Innenstadt und im Gewerbegebiet „Am Mantel“ auf die Weihnachtszeit eingestimmt. An diesem Abend wird die Firma airLight Leucht-Pylonen und Skulpturen aufstellen und die Bruchsaler Innenstadt in ein buntes Lichterspiel verwandeln. Künstlerische Gebilde in allen Farben werden die Wege vom Marktplatz in alle daran angrenzenden Einkaufsstraßen beleuchten und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis aus Licht und Farbe bieten. Die Geschäfte in der Innenstadt und der Weihnachtsmarkt sind an diesem Abend ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet.