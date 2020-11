Beeinträchtigungen im Verkehr

Lkw-Brand auf der A5 bei Bruchsal: Sattelzug steht in Flammen

Auf der Autobahn 5 stand am Montagmorgen bei Bruchsal ein Lastwagen in Flammen. Zwischenzeitlich waren alle drei Spuren in Richtung Karlsruhe gesperrt. Mittlerweile ist eine Spur wieder befahrbar - trotzdem kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Verkehr.