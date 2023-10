Durchwachsene Rezensionen

Lob und Beleidigungen: Eröffnung von Pizza Hut in Bruchsal führt zu gemischten Reaktionen

Am vergangenen Samstag eröffnete der 17-jährige Maximilian Grub seine Pizza Hut Filiale in Bruchsal. Der Andrang am ersten Öffnungstag war groß – vor allem bei Schülern ist der neue Laden beliebt. Doch im Netz sehen sich die Betreiber mit Beleidigungen konfrontiert.