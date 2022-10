Nicht über Menschen mit Behinderung reden, sondern mit ihnen und ihren Familien. Das war von Anfang an die Leitlinie der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten. Dieser Grundsatz hat eine neue Dimension bekommen: Lothar Holzer, motorisch und sprachlich stark eingeschränkt, wurde im Oktober vergangenen Jahres in den Aufsichtsrat der Lebenshilfe gewählt. Dies teilt die Lebenshilfe in einer Presseerklärung mit.

Seitdem konnte er viele Erfahrungen in diesem Leitungsgremium machen, das die Vorstandsmitglieder beruft und die Tätigkeiten des Vereins verantwortet.

Nötige Hilfsmittel stehen bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten zur Verfügung

Die Lebenshilfe stelle Holzer alle dafür notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung, damit er seiner neuen Aufgabe gerecht werden kann, heißt es. Er hat einen eigenen Arbeitsplatz, der auf seine Möglichkeiten und Notwendigkeiten abgestimmt ist, mit Computer, Kommunikationssoftware und E-Mail-Adresse. Damit kann er sich selbstständig auf Sitzungen vorbereiten. Hierauf legt er großen Wert.

Dominik Pfeiffer, Fachberater für unterstützte Kommunikation bei der Lebenshilfe, kennt Holzer bereits seit 15 Jahren und begleitet ihn bei diesem Projekt. „Lothar Holzer hat immer wieder gute Ideen und Anregungen für die Lebenshilfe“, sagt Pfeiffer. Es seien wichtige Impulse, die er für die Arbeit einbringt.

Einsatz für Barrierefreiheit

Bernd Gärtner, einer der drei Vorstände, bestätigt dies und sagt: „Wir wollen auf seine Stimme als eines Betroffenen nicht verzichten und machen damit gute Erfahrungen.“ Holzer hat sich schon immer zu Wort gemeldet, wenn es um die Anliegen Behinderter ging. Er hat mitgewirkt in der Agenda-Gruppe „Barrierefreiheit“ der Stadt Bruchsal zur Erstellung eines Stadtführers für Menschen mit Behinderungen.

In der Lebenshilfe selbst hat er sich im Werkstattrat engagiert sowie im Arbeitskreis für „Arbeitssicherheit“. Lothar Holzer könne die einzelnen Sachverhalte vollumfänglich erfassen, sagt Pfeiffer und würze seine Beiträge auch hin und wieder mit einer Prise Witz und Ironie. Das Sprechen sei allerdings sein großes Problem. Da ist dann Dominik Pfeiffer sein Brückenbauer und Übersetzer. Er kennt Holzer seit 2006 und versteht, was er sagen will.

Holzer möchte, dass alle Bereiche in der Lebenshilfe gut miteinander arbeiten. „Dabei ist es mir wichtig, nicht nur darüber zu reden, sondern selbst mitzuhelfen“, sagt er. Seine Wahl in den Aufsichtsrat ist ein weiterer Schritt, in diese Richtung. Ingrid, seine Schwester, begleitet ihn zu den Sitzungen und ist ihm dabei eine große Hilfe. Holzer will und kann Menschen mit Behinderungen eine Stimme verleihen, auch wenn er selbst nur schwer verständlich reden kann.