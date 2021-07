Warum Luftfilter an den Schulen im Raum Bruchsal die Ausnahme sind

Baden-Württemberg will mit Luftfiltern gegen die Ausbreitung von Corona an Schulen ankämpfen. Im Raum Bruchsal sind aber nur die wenigsten Schulen mit Luftfilteranlagen ausgestattet. Das hat mehrere Gründe.

Schulleiter und Bürgermeister aus ganz Deutschland haben bei Markus Rupp (SPD) in Gondelsheim angerufen. Der Bürgermeister war einer der ersten, der in Gondelsheim die Kraichgauschule und die Kindergärten schon im vergangenen Herbst mit mobilen Luftfiltern ausgestattet hat.

Doch machen diese Geräte die Schulen zu sichereren Orten? Seit Monaten diskutiert man darüber, passiert ist aber wenig, ausgenommen von Gondelsheim.

Eine Nachfrage in Forst, in Bruchsal und in Waghäusel lässt zumindest ahnen: Auch im Corona-Sommer Nummer zwei und mit der gefährlicheren Deltavariante des Virus im Anmarsch werden wohl die wenigsten Klassenräume im Herbst mit Luftfiltern ausgestattet sein – trotz des Förderprogramm des Landes. Warum eigentlich?