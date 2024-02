Mama-Influencerin aus Bruchsal: So geht es den Müttern heutzutage

Wie geht es den Müttern heutzutage und mit welchen Belastungen haben sie zu kämpfen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Bruchsaler Influencerin Miriam Fuz regelmäßig in ihrem Blog „Muttiversum“.

Fuz Viele Mütter gaben an, diese Zeit als äußerst belastend empfunden zu haben – insbesondere, wenn Grundschulkinder zu dem Haushalt gehören. Die Mehrfachbelastungen mit Kinderbetreuung, Homeschooling, Haushalt und Erwerbsarbeit brachten viele Mütter an ihre Grenzen. Sie wurden teilweise sogar als „sozialen Blitzableiter der Nation“ bezeichnet – und das ist nicht mal so weit hergeholt, denn jede fünfte Mutter musste aufgrund der Pandemie ihre Arbeitszeit reduzieren. Sie waren de facto großteils erschöpft und oft am Limit.

Wie steht es heute um den „Mental Load“?

Fuz Nach der Pandemie ging es dann ohne besondere Erholung mit dem normalen straffen Alltag weiter. Einer Studie zufolge entspricht Muttersein 2,5 Vollzeitjobs - die befragten Mütter gaben an, dass die Aufgaben gefühlt niemals enden. Durch diese Liste im Kopf kommen viele Frauen nur schwer zur Ruhe. Ständig rattern sie Aufgaben und Termine hoch und runter, woran sie noch alles denken müssen. Dieser Druck ist enorm und macht in Kombination mit zu wenig Pausen auf Dauer krank. Es ist deshalb wichtig, dass Mütter an ihren vollen Tagen aktiv Ausgleich schaffen und nicht erst dann, wenn die Erschöpfung überhandnimmt.

Welche Tipps haben Sie für Mütter mit hoher Belastung?