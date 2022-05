Zeugen gesucht

Mann benutzt in Bruchsal Gullydeckel als Einbruchswerkzeug Einbruchsversuch mit einem Gullydeckel scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat offenbar versucht am Donnerstag gegen 3.30 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße in Bruchsal einzubrechen. Mit einem Gullydeckel wollte er die Scheibe einschlagen.