Mann klaut auf Bruchsaler Friedhof einer 70-Jährigen die Handtasche

Ein 50-Jähriger wird verdächtigt, am Mittwochmorgen Uhr auf dem Friedhof in Bruchsal die Handtasche einer 70-Jährigen Frau geklaut zu haben. Offenbar gehört der Täter zum persönlichen Umfeld der Seniorin.

Wie die Polizei mitteilte, war die 70-Jährige gegen 9.45 Uhr auf dem Friedhof in Bruchsal mit einem erheblichen Bargeldbetrag in ihrer Handtasche unterwegs, als sich ihr ein mit Strumpfhose maskierter Mann in den Weg stellte und ihre Handtasche klaute. Die Seniorin schrie sofort um Hilfe. Drei Zeugen, die in der Nähe waren, nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Dieb in einem Auto flüchtete.

Eine Zeugin machte direkt ein Foto, auf welchem man Teile des Kennzeichens erkennen konnte. Die Polizei erkannte das Fluchtauto in einem Stau auf der A5 wieder. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Rastplatz Bruchsal stellten die Beamten die Strumpfhose, die Handtasche sowie den Bargeldbetrag sicher. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige offensichtlich zum persönlichen Umfeld des Opfers gehört.