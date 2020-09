Marc Marshall im Interview: „Das Festival in Bruchsal ist enorm wichtig für uns Künstler”

Was es genau zu hören gibt, steht noch nicht fest. Ich habe in letzter Zeit viele Konzerte gegeben und mir viel Neues angeeignet. Zusammen mit meinem Pianisten René Krömer habe ich immer kurzfristig ein Programm zusammen gestellt. Aber die Menschen können sich auf 100 Prozent Marc Marshall freuen. Es wird von allem was dabei sein, von klassischen Tönen, über internationale und deutsche Stücke und auch eigene Songs. Ich lasse mich bei Auftritten gerne von der Umgebung inspirieren, die Kulisse am Schloss ist ja was besonderes. Was natürlich einschränkt, ist, dass die Leute nicht mitsingen oder tanzen dürfen. Aber ich hoffe, sie singen und freuen sich innerlich mit.