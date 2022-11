Umstrittenes Event

Von Marvin Wanitzek bis Sophia Weiler: So verfolgen Sportgrößen aus Bruchsal und Bretten die WM

Seit Sonntag rollt der Ball bei der Fußball-WM in Katar. So verfolgen Sportgrößen aus Bretten und Bruchsal wie KSC-Spieler Marvin Wanitzek dieses so heftig umstrittene Event.