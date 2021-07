Mehrere Bruchsaler Baudenkmäler beschmiert: Polizei ermittelt Graffiti-Sprayer

Die Polizei hat zwei junge Graffiti-Sprayer aus Bruchsal im Alter von 19 und 20 Jahren ermittelt. Sie sollen Baudenkmäler wie das Barockschloss, das Belvedere, das Schönborngymnasium und die alte Feuerwehrschule mit sogenannten „Tags“ verunstaltet haben. Die Kürzel bestehen meist nur aus wenigen Buchstaben und werden mit Spraydosen oder Permanentmarkern aufgebracht. Außerdem sollen sie für mehr als 200 Graffitis im Stadtgebiet von Bruchsal und Graben-Neudorf verantwortlich sein.

Allein die Entfernung der Farbschmierereien am Bruchsaler Schloss schlägt mit mehr als 30.000 Euro zu Buche. Dort muss die historische Substanz durch aufwändige Restaurierungsarbeiten wiederhergestellt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Seit Dezember 2020 ermittelt das Bruchsaler Polizeirevier intensiv mit einer eigenen Arbeitsgruppe: Bestehende und immer wieder neu hinzukommende Graffitis wurden dokumentiert, „Spielregeln“ innerhalb der Graffiti-Szene analysiert.

Zum Jahreswechsel wurde bereits ein 17-jähriger Sprayer erwischt, dem mehr als 100 Farbschmierereien in Bruchsal und Untergrombach zur Last gelegt werden. Ein weiterer jugendlicher Sprayer aus Bruchsal wird für fünf Taten in Untergrombach verantwortlich gemacht. Zwei Nachwuchssprayer konnten frühzeitig überführt werden. Es laufen Ermittlungen zu weiteren möglichen Tätern.