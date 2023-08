Organisator Lukas Podolski

Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring: Veranstalter sollten aus Fehlern lernen

Lange Schlangen bei Sting in Bruchsal, Abreise-Chaos nach Springsteen in Hockenheim: Reiht sich das Glücksgefühle-Festival in die negativen Schlagzeilen ein? Muss nicht sein. Aber dafür sollten alle etwas tun.