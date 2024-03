Messerattacke am Bruchsaler Bahnhof: Täter weiter flüchtig

Am Bahnhof in Bruchsaler Bahnhof wird ein Mann verletzt. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach der Messerattacke in Bruchsal mit einem Schwerverletzten ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Der Verdächtige werde weiter gesucht, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Dienstag mit. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Schwerverletzer wird in einer Klinik operiert

Am Montagnachmittag war das 37-jährige Opfer am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in einer Klinik operiert, wie die Polizeisprecherin mitteilte.

Die Polizei gehe von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden aus, hieß es. Zuvor war ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei erwies sich jedoch, dass er mit der Tat nicht in Verbindung stand. Er wurde freigelassen.