Ein Chauffeur ist gut gekleidet. Immer. 30 Jahre lang gab es für Jürgen Bauer keinen Kompromiss. Also fuhr der Bruchsaler in Anzug und mit Krawatte nach Brüssel, auf der Rückbank der Mercedes-S-Klasse saß Erwin Vetter. Der baden-württembergische Minister für Europapolitik trug Strickjacke.

Im Hotel angekommen, genoss Bauer nach der stundenlangen Fahrt in seiner Suite ein Bad. „Am nächsten Morgen beim Frühstück hat mich Erwin Vetter gefragt, ob ich auch so ein schlechtes Zimmer hatte“, sagt Bauer und lacht. Erst Jahre später hat er sich getraut, Vetter die Wahrheit zu sagen: Dieser hatte das Fahrerzimmer bekommen. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden verwechselt worden waren.

Mittlerweile sind beide im Ruhestand. „Aus einem Vertrauensverhältnis wurde eine absolute Freundschaft. Er wurde zu einem Teil der Familie“, sagt Vetter. Ein Treffen in seinem Haus in Ettlingen – wo Bauer ihn früher jeden Morgen abgeholt und jeden Spätabend heim gebracht hat. „Dass wir die Geschichte gesundheitlich so überstanden haben, ist ein Wunder“, sagt Vetter. Bis zu 14 Stunden seien sie pro Tag gemeinsam unterwegs gewesen. Daraus entwickelte sich etwas, was es heute so unter Politikern und Fahrern kaum noch gibt, wie beide sagen: Eine echte Freundschaft.