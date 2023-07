Heidelsheim feiert sich und seine Geschichte

Mittelalterliches Lagerleben macht das Reichsstadtfest zum eindrücklichen Erlebnis

Beim Reichsstadtfest in Heidelsheim nimmt die zauberhafte Atmosphäre rund um den Diebsturm Besucher von Anfang an gefangen. Auch am Montag wird noch gefeiert – mit Musik, Tanz und Spiel.