Eintauchen in die Welt des Mittelalters können die Besucher beim Bergfried Spectaculum in Bruchsal. Was vom 28. April bis 1. Mai geboten wird.

Am Fuß des Bergfrieds

Zum mittlerweile achten Mal seit 2006 lebt in Bruchsal, am Fuß des Bergfrieds, das Mittelalter wieder auf. Von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, schlagen Ritter und Musikanten, Landsknechte und Handelsleute im Bürgerpark am Fuß des über 650 Jahre alten Turms ihre Zelte auf.

Das schreibt die Stadt Bruchsal in einer Pressemitteilung. Veranstaltet wird das viertägige Bergfried Spectaculum vom Bruchsaler Kultur- und Heimatverein, dem Fanfarenzug und dem Verein „Schwallebrunnegeister“ gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Der Eintritt ist frei.

Die Zeitreise rund um Lagerleben und Bewirtung beginnt am Freitag um 18 Uhr. Gaukler ziehen über das Gelände und Handwerker lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Mittelalterliche Musik gibt es von der Gruppe Drachenmond und der historischen Tanzgruppe Aturien. Für die jüngsten Besucher gibt es spezielle Angebote.

Zu Gast sind sind unter anderem die Badischen Schwertspieler aus Karlsruhe. Sie sind einer der ältesten Mittelaltervereine Deutschlands, deren Schaukampf-Auftritte ein wichtiges und zentrales Element ihrer Vereinsarbeit sind.

Die Besucher erleben ebenfalls die Federfechter aus dem Kraichgau. Ihr Name und ihr Motto „Viribus Unitis – mit vereinten Kräften“ leiten sich von der gleichnamigen, im 16. Jahrhundert gegründeten Fechtzunft ab. Im Mittelpunkt ihrer Aktivität stehen die Ausbildung sowie die Vorführungen von Schaukampftechniken eng angelehnt an Fechttechniken der damaligen Zeit.