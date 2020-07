Mittlerweile 36 bestätigte Coronavirus-Fälle in zwei Stutenseer Pflegeheimen

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Karlsruhe steigt weiter an. Betroffen sind insbesondere zwei Senioreneinrichtungen in der Stadt Stutensee. In Stadt- und Landkreis sind mittlerweile fünf Menschen den Folgen der Viruserkrankung erlegen.

Die Zahl der Covid-19-Fälle in zwei Stutenseer Senioreneinrichtungen ist stark gestiegen. 36 Fälle wurden bislang in den beiden Häusern in Friedrichstal und Blankenloch registriert.

In Friedrichstal ist ein Bewohner noch in der vergangenen Woche verstorben, schreibt das Seniorenzentrum Haus Edelberg in einer Pressemitteilung.

Im Landkreis Karlsruhe sind derzeit 365 Covid-19-Fälle bestätigt, davon 40 in Stutensee.

Im Seniorenzentrum Haus Edelberg im Stadtteil Friedrichstal wurden nach einer Mitteilung des Landratsamtes zwischenzeitlich alle 98 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Bediensteten getestet.

31 Corona-Fälle und ein Toter im Haus Edelberg in Friedrichstal

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Zahl der Infektionen mit Covid-19 von acht Personen am Freitag (27. März) auf zwischenzeitlich 31 bestätigte Fälle erhöht hat.

Die ersten Fälle waren Anfang vergangener Woche verzeichnet worden. Bei den aktuellen Fällen handelt es sich um 26 Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Pflegekräfte.

Zur Eindämmung der Infektionen wurden nach Auftreten des ersten Falles in der Einrichtung bereits am Montag vergangener Woche die Stationsbereiche organisatorisch getrennt. Alle Tätigkeiten zur Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgen nur mit Schutzausrüstung.

Infizierte Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne

Die Heimaufsicht hat einen Aufnahmestopp verfügt. Schon vorher galt ein Besuchsverbot und seit mehr als zwei Wochen gilt die Regelung, dass die Bewohner auf den Zimmern verbleiben. Auch die Bewohnerbetreuung wurde so organisiert, dass immer das gleiche Personal die Corona-Patienten betreut.

Infizierte Mitarbeiter werden laut Haus Edelberg unter häusliche Quarantäne gestellt und haben keinen Kontakt mehr zum Senioren-Zentrum. Nach ersten Rückmeldungen sind einige Mitarbeiter negativ getestet und können nach Absprache mit dem Gesundheitsamt den Dienst wieder aufnehmen.

Fünf Fälle im Seniorenzentrum in Blankenloch

In einer weiteren Einrichtung in Stutensee, dem Seniorenzentrum Stutensee im Stadtteil Blankenloch, sind derzeit fünf Fälle bei Bewohnerinnen und Bewohnern bestätigt. Auch in dieser Einrichtung wurden weitgehende Maßnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals umgesetzt.