Über die Presse erlangten die Behörden Kenntnis von den kurzen Videos, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Deutsch-Kasache Aleksandr Perepelenko war als Gefangener der JVA Bruchsal Ende Oktober bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim entkommen.

Unter anderem den BNN, der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“ lagen die Videos vor. Darin behauptet Perepelenko, er sei Justizopfer und wolle eine Wiederaufnahme seines Verfahrens erreichen, berichten die Zeitungen.

Flüchtiger Mörder Aleksandr Perepelenko wird europaweit gesucht

Der Mann war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte. Er wird weiterhin europaweit gesucht.

Für Staatsanwaltschaft und LKA sind die Aufnahmen zunächst weitere Hinweise. Es müsse geprüft werden, ob darauf wirklich der Flüchtige zu sehen ist, sagte der Sprecher.

Die Staatsanwaltschaft selbst sei nicht von Perepelenko kontaktiert worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollten sich die Behörden zunächst nicht weiter äußern.